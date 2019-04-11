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Путин анонсировал завершение испытаний «Сармата»

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Владимир Путин

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» успешно проходит завершающую стадию испытаний, заявил президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что «в последние годы по комплексному развитию армии, насыщении войск передовой техникой» ведется «масштабная планомерная работа». По его словам, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком «серьезно усилит мощь РВСН», а комплексы «Кинжал» и лазерная система «Пересвет» уже поставлены на боевое дежурство.

Как передает РИА Новости, на встрече Путин также заявил, что современными видами вооружения, в том числе гиперзвуковой ракетой «Циркон», предстоит оснастить современные надводные корабли и атомные подводные лодки.

В феврале глава государства раскрыл характеристики «Циркона».

В марте 2018 года Путин рассказал о стратегическом ракетном комплексе «Сармат» и анонсировал крылатую ракету практически неограниченной дальности «Буревестник», подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», авиационный ракетный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевую лазерную установку «Пересвет».

Согласно официальным заявлениям, «Сармат», способный нести полезную нагрузку порядка 10 тонн, может достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, и перемещаться на сверхмалой высоте.

К настоящему времени ракета прошла только бросковые испытания. Полноценные летные тесты должны начаться в 2019-м. До 2025 года российские военные должны получить более 40 единиц «Сарматов». Ракеты заменят производившиеся в УССР комплексы Р-36М2 «Воевода».

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