Одновременная дозаправка Су-30СМ и Су-34 в воздухе попала на видео

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Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-34 выполнили одновременную воздушную дозаправку в небе над Краснодарским краем. Соответствующее видео опубликовала «Звезда».

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Дозаправка машин самолетом-танкером Ил-78 проходила на высоте шесть километров и скорости 600 километров в час. Процедура заняла несколько десятков минут. «Все это время самолеты держат одинаковые скорость и высоту, находясь при этом на предельно малой дистанции», — пишет телеканал.

В марте российская пилотажная группа «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую «петлю Нестерова».

В феврале сообщалось, что российские истребители Су-30СМ и Су-35 унифицируют.

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