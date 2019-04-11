Украину назвали «Троянским конем» в возможной войне США с Россией

Американская стратегия «Троянского коня» в отношении России, вероятнее всего, предполагает использование двух эшелонов сил специальных операций (ССО), пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По мнению эксперта, под «Троянским конем» следует понимать план действий США по внезапной и скрытной агрессии против другой страны, не сопровождающийся объявлением войны. «При этом ключевая группировка из общего состава сил агрессора уже заблаговременно развернута на территории страны-жертвы», — считает заместитель президента РАРАН.

Конкретная реализация стратегии, согласно доктору военных наук, предполагает ведение военных действий гибридного типа, «основная идея которых в использовании внутреннего деструктивного потенциала объекта агрессии».

Как полагает Сивков, осуществление «Троянского коня» должно начаться с социального взрыва, сопровождающегося массовыми выступлениями населения с целью попытки свержения существующей власти. На втором этапе реализации стратегии возможно использование иностранных иррегулярных формирований. На третьем, регулярно-иррегулярном, в войну «вступают боевая авиация и ВМС США и их союзников». После этого «Троянский конь» заканчивается, а «ВС агрессора переходят к традиционным формам вооруженной борьбы».

Эксперт полагает, что реализация второго этапа стратегии в отношении России может использовать два эшелона, первый из которых будет включать две группировки. Одну из них составят бойцы ССО ВСУ, которые будут действовать «на западном стратегическом направлении на глубину до Москвы и далее». Другую, сформированную «представителями народов Кавказа, а также близких к ним этносов с Ближнего и Среднего Востока, из Турции», развернут «в республиках Северного Кавказа и прилегающих местностях».

Второй эшелон «Троянского коня» может быть образован «регулярными ССО США и их западных союзников».

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В марте начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что суть «Троянского коня» заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам.

В феврале начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн анонсировал разработку Пентагоном стратегии ведения боевых действий, предусматривающую скрытое вторжение в тыл противника.

В марте 2018 года Сивков заявил, что украинцы будут незаменимы при ведении в России специальных действий с предварительным скрытным развертыванием.

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