Впервые раскрыты характеристики «Сармата»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые раскрыли основные технические характеристики новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из павильонов выставки представлена брошюра, согласно которой дальность стрельбы новой ракеты составит 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки — менее 10 тонн.

Также сообщается, что длина ракеты составит 35,5 метра, диаметр — три метра, масса топлива — 178 тонн. «Сармат» будет оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

В конце мая Ракетные войска стратегического назначения начали получать новые ракетные комплексы «Авангард». Инфраструктура для постановки ракетного полка с «Авангардом» развернута в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область). На дежурство он должен заступить до конца года.

«Сармат» (РС-28) начали проектировать в 2011 году. Новое оружие должно заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В). Планируется, что первые серийные образцы «Сармата» поступят на вооружение российской армии в 2021 году.

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