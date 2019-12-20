В НАТО допустили удар России по Туле

Российские истребители МиГ-31К, выступающие носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», могут нанести удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии, допускают в датской газете Berlingske.

К подобному выводу в старейшей постоянно действующей газете Дании, стране, являющейся одним из основателей НАТО, пришли, обратив внимание на то, что Россия модернизировала взлетно-посадочную полосу на архипелаге Земля Франца-Иосифа, с которой теперь могут взлетать и куда могут совершать посадку боевые самолеты.

В издании отмечают, что многолетние усилия России по наращиванию военной мощи в настоящее время начали приносить плоды. Пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», случившийся в декабре, который, несмотря на различные сложности, продолжается ремонтироваться, в Berlingske считают одним из свидетельств этого.

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В августе телеканал «Звезда» опубликовал кадры МиГ-31К с комплексом «Кинжал» на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр.

«Кинжал» вместе с другими видами вооружения в послании Федеральному собранию в марте 2018 года представил президент России Владимир Путин.

Согласно открытым данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

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