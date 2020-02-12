В НАТО отказались вступать в опасную гонку вооружений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отказывается вступать в опасную и дорогую гонку вооружений с Россией. Видео выступления опубликовано на его странице в Facebook.

«Мы ответим на действия России, но не будем зеркально реагировать на то, что делает Россия», — отметил генсек, отвечая на вопрос о размещенных ракетных системах. Он добавил, что альянс хочет избежать опасной и дорогой гонки вооружений, предпочтя этому контроль над вооружениями. При этом Столтенберг отверг желание НАТО разместить новые ядерные ракетные установки в Европе.

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Ранее Столтенберг призвал президента Сирии Башара Асада и Россию остановить наступление на протурецкую вооруженную оппозицию в провинции Идлиб. «Мы видим, что идут боевые действия без разбора, мы глубоко обеспокоены, и мы осуждаем это. Поэтому мы призываем режим Асада и Россию, которая оказывает поддержку Асаду, прекратить нападение», — сказал он на пресс-конференции.

25 сентября 2019 года президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и меньшей дальности. Альянс отказался пойти на этот шаг, аргументировав решение тем, что Россия уже разместила в Европе ракету SSC-8 (так в альянсе называют крылатую ракету 9М729 комплекса «Искандер-М»).

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

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