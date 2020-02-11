Трамп назвал своего самого большого фаната в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг является его самым большим фанатом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Столтенберг «очень благодарен ему за то, что союзники по альянсу увеличили свои затраты на оборону».

В ноябре 2019 года сообщалось, что США надеются на увеличение военных расходов всех стран НАТО до двух процентов ВВП к 2024 году. В 2016 году такие траты осуществляли лишь четыре члена НАТО, тогда как сейчас уже девять государств-членов НАТО тратят на оборонные расходы условленную сумму.

В том же месяце Трамп решил сократить расходы США на финансирование НАТО. Белый дом захотел снизить долю поступлений в альянс с 22 до 16 процентов, возложив остальную часть на другие страны блока.

В 2018 году Трамп потребовал от лидеров государств-членов Североатлантического альянса удвоить военные расходы. По его мнению, вместо установленных двух процентов, страны НАТО должны отчислять на военные нужды четыре процента ВВП.

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