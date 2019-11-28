Трамп решил снизить расходы США на НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить свои расходы на финансирование НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.

В планах Белого дома — снизить долю поступлений в НАТО до 16 процентов с нынешних 22. Ожидается, что оставшиеся шесть процентов на себя возьмут остальные члены альянса.

Представитель НАТО подтвердил телеканалу эту информацию, заявив, что новая формула взносов была согласована ранее на этой неделе, и «показывает приверженность членов к альянсу и к более справедливому распределению бремени».

Впрочем, отмечает CNN, данный шаг Вашингтона можно считать символическим, поскольку общие военные траты США несопоставимо больше по сравнению с общим бюджетом НАТО в 2,5 миллиарда долларов.

20 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что значительная разница между военными расходами России и НАТО объясняется уровнем жизни и ценами. «Что касается цифр, то мы являемся эффективным альянсом, и у нас есть эффективные армии, но уровень затрат намного выше, что отражает просто более высокий жизненный стандарт», — пояснил он.

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