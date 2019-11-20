Генсек НАТО объяснил разницу военных расходов альянса и России

Значительная разница между военными расходами России и НАТО объясняется уровнем жизни и ценами, а не низкой эффективностью альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается цифр, то мы являемся эффективным альянсом, и у нас есть эффективные армии, но уровень затрат намного выше, что отражает просто более высокий жизненный стандарт», — пояснил Столтенберг.

Ранее сообщалось о том, что военный бюджет НАТО в 20 раз превышает оборонные расходы России.

В ноябре прошлого года Столтенберг сообщил о том, что одиннадцать стран альянса увеличили военные расходы до двух процентов ВВП. «Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в два процента от ВВП обеспечили три члена альянса, а теперь еще восемь союзников», — заявил генсек НАТО. Он отметил, что государства перестали сокращать военные расходы. В то же время он признал, что «крайне трудно получить политическую поддержку» от участников альянса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!