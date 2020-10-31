Россия предложила США обдумать инициативу Путина по контролю над вооружениями

Посольство России в Вашингтоне предложило властям США подумать над инициативой российского президента Владимира Путина по контролю над вооружениями. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter-аккаунте.

В посольстве отметили, что предложение президента предусматривает «компромиссные подходы на благо всех стран». «Мы предлагаем нашим американским партнерам уделить им серьезное внимание», — сказано в сообщении.

26 октября Путин предложил новую идею по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Российский лидер предложил проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе.

Германия одной из первых отреагировала на инициативу и сослалась на прежнюю позицию Североатлантического альянса, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия.

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Договор был подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года.