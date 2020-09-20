США отказались выводить ядерное оружие из Европы

США готовы обсуждать с Россией все, кроме выведения ядерного оружия из Европы. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли, рассуждая о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Биллингсли отметил, что Вашингтон готов говорить с Россией о гарантиях ядерного сдерживания и серьезно относится к позиции российской стороны, однако США не будут вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования.

Также спецпосланник президента отметил, что в свою очередь не требует подобных обещаний от России.

Ранее, в июне, сообщалось, что Россия и США обсудили в Вене продление ДСНВ. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после выхода США.