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Ядерный потенциал Северной Кореи оценили

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Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне в 2008 году
Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне в 2008 году
Фото: Gao Haorong / Associated Press

Зигфрид Хекер (Siegfried Hecker), бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории, разрабатывающей американское ядерное оружие, оценил ядерный потенциал Северной Кореи. Об этом сообщает издание Daily Express.

По мнению Хекера, в распоряжении КНДР имеется от 25 до 48 килограммов плутония и от 650 до 800 килограммов высокообогащенного урана. Этого достаточно для изготовления примерно 45 ядерных боеприпасов.

Хекер полагает, что северокорейские ракеты с ядерными боеголовками позволяют нанести удар по всей территории Южной Кореи и большей части Японии. В то же время межконтинентальные ракеты, которые разрабатывают в КНДР, требуют дополнительных испытаний. «Иными словами, Северная Корея пока не может нанести удар по основной территории США при помощи межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой, но работа в этом направлении продолжается», — пояснил специалист.

Хекер считает, что в 2019 году у США и КНДР был шанс договориться о ядерном разоружении. По его словам, президент США Дональд Трамп упустил этот шанс, когда досрочно покинул ханойские переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

С 1986-го до 1997 года Зигфрид Хекер возглавлял Лос-Аламосскую национальную лабораторию — одно из двух учреждений в США, где ведутся секретные работы по ядерному оружию. С 2004-го он ежегодно посещал Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне — крупнейший ядерный объект в КНДР.

Согласно конфиденциальному докладу ООН, Северная Корея продолжает разработки ядерного оружия, и некоторые страны полагают, что Пхеньян уже мог создать миниатюрные ядерные устройства. В документе утверждалось, что в стране ведется производство высокообогащенного урана и строится экспериментальный легководный реактор.

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