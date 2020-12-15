Мир
 
Последние новости
В Германии ответили США на угрозы «Северному потоку-2»
Сова устроила аварию и скрылась с места происшествия
Подросток раскрыл способ обрести бороду на лице за час
Названы мешающие российской экономике факторы
Прокурор назвал срок для обвиненной ФСБ в шпионаже топ-менеджера
В ВОЗ объяснили феномен коронавируса в России
Названа средняя стоимость аренды коттеджа в Подмосковье на Новый год
Офицера российской полиции нашли мертвым после выстрела в кабинете
Российские банки обвинили в создании «зомби»
Новости партнеров
Прослушать новость

В НАТО выступили против договора о запрете ядерного оружия

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В НАТО выступили против договора о запрете ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении на сайте альянса.

«Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению и усилению системы контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению (...). Мы выступаем против Договора о запрещении ядерного оружия, так как он не отражает атмосферу международной безопасности, которая становится все более сложной, а также противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения», — отмечается в пресс-релизе.

При этом в НАТО подчеркнули, что до тех пор, пока у нарушающих международный порядок стран есть ядерное оружие, а у альянса — нет, о безопасности не может быть и речи. В альянсе также предложили странам мира присоединиться к работе «по укреплению коллективной безопасности с помощью ощутимых мер», которые могут снизить «стратегические риски». В документе не уточнили, о каких мерах идет речь.

Договор о запрещении ядерного оружия должен вступить в силу 22 января 2021 года.

30 ноября Россия обвинила НАТО в нарушении договора о ядерном оружии. Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал альянс прекратить практику ядерных обменов, которая «приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств-членов альянса».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний
В США захотели впервые за почти 30 лет взорвать ядерную бомбу