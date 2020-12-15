В НАТО выступили против договора о запрете ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении на сайте альянса.

«Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению и усилению системы контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению (...). Мы выступаем против Договора о запрещении ядерного оружия, так как он не отражает атмосферу международной безопасности, которая становится все более сложной, а также противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения», — отмечается в пресс-релизе.

При этом в НАТО подчеркнули, что до тех пор, пока у нарушающих международный порядок стран есть ядерное оружие, а у альянса — нет, о безопасности не может быть и речи. В альянсе также предложили странам мира присоединиться к работе «по укреплению коллективной безопасности с помощью ощутимых мер», которые могут снизить «стратегические риски». В документе не уточнили, о каких мерах идет речь.

Договор о запрещении ядерного оружия должен вступить в силу 22 января 2021 года.

30 ноября Россия обвинила НАТО в нарушении договора о ядерном оружии. Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал альянс прекратить практику ядерных обменов, которая «приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств-членов альянса».

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