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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

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Фото: РИА Новости

Минобороны впервые раскрыло условия применения Россией ядерного оружия. Их разъяснили начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) генерал-майор Андрей Стерлин и полковник Александр Хряпин, ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба в статье, которую опубликовала ведомственная газета «Красная звезда».

«Важнейшим постулатом обеспечения военной безопасности нашего государства является гарантированное сдерживание любого потенциального противника, в том числе и коалиционного состава, от развязывания военной агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, — говорится в тексте статьи. — В его основе лежат боевые возможности отечественных Вооруженных сил (в первую очередь ядерных сил) по нанесению агрессору "неприемлемого ущерба" в любых, даже самых критичных условиях обстановки (удара "возмездия")».

Первое условие ядерного удара, которое приводят в Минобороны, — поступление «достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников». Система предупреждения о ракетном нападении на территорию страны зафиксирует старт баллистической ракеты, направленной в сторону России, причем любая атакующая ракета будет восприниматься как ракета, потенциально несущая ядерный заряд.

Второе условие — попытка противника уничтожить Россию «как государство» с применением агрессором не только ядерного, а любого оружия массового поражения.

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.

Госполитика ядерного сдерживания

В своих объяснениях авторы публикации ссылаются на указ президента России Владимира Путина «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», подписанный 2 июня 2020 года. В Минобороны подчеркивают, что появление такого документа было воспринято рядом мировых экспертов агрессивно. В то же время, утверждают они, документ появился, чтобы «придать международную легитимность российским инициативам в области ядерного сдерживания в условиях агрессивных американских шагов по наращиванию ударных вооружений и слома системы международных договоров в области контроля над вооружениями».

В частности, в документе говорится:

«Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта — недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях».

Основными опасностями, для нейтрализации которых Россия применяет ядерное сдерживание, в указе названы:

— наращивание потенциальным противником сил, имеющих ядерное оружие, возле границ России и ее союзников;

— развертывание странами, считающими Россию потенциальным противником, такого оружия как системы противоракетной обороны, крылатые и баллистические ракеты средней и меньшей дальности, высокоточное неядерное, гиперзвуковое оружие и пр.;

— размещение противоракетной обороны и ударных систем в космосе;

— наличие у государств ядерного оружия или другого оружия массового поражения, которое могут применить против России;

— неконтролируемое распространение ядерного оружия;

— размещение ядерного оружия в неядерных странах.

«Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные»,

— говорится в указе.

Угроза нарастает

Авторы статьи опасаются, что прекращение договора о нераспространении ядерного оружия и договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДНЯО и ДВЗЯИ) может привести к всемирной гонке ядерных вооружений. Следующим шагом, по их мнению, станет истечение срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) 5 февраля 2021 года. Если его не продлить, то это, по мнению представителей Минобороны, может поставить мир на грань ядерной катастрофы.

— пишут они.

СНВ-3 — это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. В Вашингтоне указывали, что согласятся продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявлял, что Пекин примет участие в трехсторонних переговорах, только если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР.

«После прекращения действия договора СНВ-3 не останется ни одного действующего международного соглашения, ограничивающего гонку стратегических вооружений, и руки у американских "ястребов" будут полностью развязаны, — отмечают авторы. — Необходимо подчеркнуть, что все действия американской стороны происходят на фоне продекларированных новых положений, касающихся ядерной политики и противоракетной обороны».

Россия не бьет первой

После подписания Владимиром Путиным указа «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия. Он добавил, что в Кремле не видят новаций в публикации основ политики по ядерному сдерживанию. «Их элементы обнародовали и ранее», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.

29 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва ответит США ядерным ударом в случае их атаки баллистическими ракетами подводных лодок. «Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия», — отметила она, комментируя публикацию на сайте Госдепартамента США о вопросах создания ядерных зарядов малой мощности и оснащения ими некоторых БРПЛ.

18 октября 2018 года Владимир Путин также заявил, что Россия применит ядерное оружие, только удостоверившись, что кто-то наносит по ней удар. Он подчеркнул, что агрессор должен знать о неизбежности возмездия. «Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал президент.

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