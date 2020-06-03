Кремль прокомментировал условия использования Россией ядерного оружия

Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя утвержденные президентом условия использования Россией ядерного оружия. Его цитирует РИА Новости в среду, 3 июня.

Материалы по теме Как быстро российские ракеты долетят до США «Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым

Он добавил, что в Кремле не видят новаций в публикации основ политики по ядерному сдерживанию. «Их элементы обнародовали и ранее», — напомнил он.

Накануне президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия, которое рассматривается исключительно как средство сдерживания. Решение о его использовании принимает президент.

29 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что Москва ответит США ядерным ударом в случае их атаки баллистическими ракетами подводных лодок. Так дипломат отреагировала на публикацию на сайте Госдепартамента США о вопросах создания ядерных зарядов малой мощности.

В октябре 2018 года Путин заявил, что Россия применит ядерное оружие только в целях обороны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!