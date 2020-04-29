Россия назвала условие ядерного ответа на атаку США

Россия ответит США ядерным ударом в случае атаки их баллистическими ракетами подводных лодок. Соответствующее условие на брифинге назвала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия», — отметила она, комментируя публикацию на сайте Госдепартамента США о вопросах создания ядерных зарядов малой мощности и оснащения ими некоторых БРПЛ.

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Захарова, ссылаясь на Военную доктрину России, подчеркнула, что подобная атака будет считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны Москвы. По ее словам, США целенаправленно стирают грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведет к снижению ядерного порога.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанного в 2010-м тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков — до 700 единиц.

Вашингтон настаивает на том, что новое соглашение должно охватывать больше сторон и «покрывать больше систем, чем сейчас». Кроме того, по мнению американских властей, оно должно включать в себя спектр новых российских систем вооружений, которые в настоящее время разрабатываются.

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