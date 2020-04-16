Россия рассказала о реакции США на предложение продлить ракетный договор

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о реакции США на предложение продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его слова приводит журнал «Международная жизнь».
«Мы ответа на эту ноту [с предложением продлить договор] не получили», — отметил дипломат.
Он добавил, что Россия ответит отрицательно на предложения о пролонгации ракетного договора, если американцы будут выставлять дополнительные условия. Рябков также выразил надежду, что США не окончательно похоронили идею контроля над вооружениями.
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.