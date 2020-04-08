Медведев заявил о попытке США сорвать продление ракетного договора

США постоянно создают препятствия для продления действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выдвигая нереалистичные требования. Об этом написал в колонке для ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Москва не раз ставила вопрос о продлении соглашения после 5 февраля 2021 года, однако Вашингтон пытается сорвать этот процесс. «Абсолютно нереалистичной выглядит позиция Госдепартамента США о присоединении к СНВ-3 Китая и о распространении договора в нынешнем виде на новейшие российские вооружения», — добавил Медведев, отметив, что документ чрезвычайно важен для поддержания стратегической стабильности в мире.

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По его словам, последние годы стали крайне непростыми для сферы контроля за вооружениями. В частности, тревожным сигналом является развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), уточнил зампред Совбеза.

«Наша позиция, озвученная президентом Владимиром Путиным, остается неизменной: Россия не заинтересована в гонке вооружений и готова продлить СНВ-3 незамедлительно, без предварительных условий. Однако США не стремятся, как десять лет назад, вести серьезный, честный и профессиональный диалог», — подчеркнул Медведев.

Он считает, что продление договора могло бы дать время на разработку новой системы контроля над стратегическими вооружениями.

Вместе с тем Медведев заявил, что США пытаются вытеснить Россию из мировой повестки, включив режим политического давления и развязав беспрецедентную санкционную войну. «"Перезагрузка" наших отношений, на которую возлагалось столько надежд, обернулась их тотальной "перегрузкой"», — сказал заместитель председателя Совбеза.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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