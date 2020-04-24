США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что цель США заключается в том, чтобы стать мировым лидером в сфере, «где сегодня доминируют государственные компании России и Китая».Ведомством предлагается помешать российской и китайской сторонам в установлении прочных отношений с «рядом восточноевропейских и африканских государств».

В феврале сообщалось, что власти США намерены ужесточить контроль за экспортом товаров в Россию, переведя ее в категорию D стран, вызывающих озабоченность в вопросе ядерных и ракетных технологий. Сейчас Россия находится в категории А по параметрам экспорта ядерных и ракетных технологий, как и большинство западных стран. В результате поправок Вашингтон ограничит экспорт в Россию материалов, которые могут быть использованы для создания химического или биологического оружия, а также баллистических ракет, ракет-носителей, крылатых ракет и другого.

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