США ограничат экспорт некоторых товаров в Россию

Власти США ужесточат контроль за экспортом товаров в Россию, переведя ее в категорию D стран, вызывающих озабоченность в вопросе ядерных и ракетных технологий. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.

Сейчас Россия находится в категории А по параметрам экспорта ядерных и ракетных технологий, как и большинство западных стран. В результате поправок Вашингтон ограничит экспорт в Россию материалов, которые могут быть использованы для создания химического или биологического оружия, а также баллистических ракет, ракет-носителей, крылатых ракет и другого.

При этом экспорт и реэкспорт в Россию товаров, поддерживающих сотрудничество Москвы и Вашингтона в космической сфере, может быть разрешен в отдельных случаях.

Отмечается, что более жесткий экспортный режим США действует лишь в отношении КНДР, Ирака, Ливии и Венесуэлы.

Понижение статуса России объясняется тем, что существует риск перенаправления товаров и технологий из РФ в другие страны, а это может способствовать распространению оружия массового уничтожения.

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