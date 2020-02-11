В санкциях США увидели пользу для России

Россия увеличила экспорт сырой нефти в США, таким образом найдя пользу от американских санкций. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Несмотря на ограничительные меры Вашингтона, увеличению экспорта сырой нефти Москвы способствовали американские санкции против других стран, таких как Иран и Венесуэла, отмечает издание.

Автор статьи ссылается на данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США, согласно которым Россия в октябре прошлого года оказалась на втором месте по величине поставок нефтепродуктов в США после Канады.

При этом уровень поставок нефтепродуктов в ноябре установил исторический рекорд, превысив прошлогодний уровень в 2,5 раза и составив 19,2 миллиона баррелей, указывает издание.

22 января в Министерстве экономического развития России отметили, что санкции США против Ирана и Венесуэлы способствовали увеличению экспорта российской нефти. В ведомстве подчеркнули, что за январь–ноябрь 2019 года экспорт сырой нефти вырос на 3,8 процента.

В январе сообщалось, что, по оценке Центробанка, экспорт сырой нефти принес России в 2019 году 121,6 миллиарда долларов, что на 5,9 процента меньше, чем в 2018 году. Причиной такого показателя стали американские санкции в отношении других экспортеров. В целом топливно-энергетический сектор принес России 237,8 миллиарда долларов — падение за год 9,2 процента.

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