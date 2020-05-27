В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний

США могут подготовить ядерные испытания в течение нескольких месяцев в случае, если американский президент Дональд Трамп даст соответствующее распоряжение. Об этом заявил и.о. помощника заместителя министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер, передает РИА Новости.

По его словам, если президент прикажет провести испытания по техническим или геополитическим соображениям, то это можно будет сделать в сжатые сроки. «Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы.

23 мая Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков заявил, что вероятность того, что США на самом деле готовятся к первым почти за 30 лет ядерным испытаниям, велика.

Ранее газета Washington Post сообщила, что власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Вопрос поднимался в прошлую пятницу на встрече руководителей высших органов нацбезопасности. Собрание состоялось после того, как в Белом доме сообщили о тайных ядерных испытаниях малой мощности, которые якобы проводят Россия и Китай. Доказательств испытаний представлено не было.

В 1996 году на Генассамблее ООН был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подписавшие его страны безусловно отказываются от испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

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