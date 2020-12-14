Посольство России ответило на обвинения во взломе системы Минфина США

Посольство России в США ответило на попытки американских СМИ обвинить российских хакеров во взломе системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, который произошел накануне. Соответствующий пост опубликован на странице посольства в социальной сети Facebook.

Посольство назвало безосновательными попытки обвинить Россию в хакерских атаках и заявило, что подобные нападения в информационном пространстве противоречат принципам внешней политики страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. «Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде», — подчеркивается в сообщении.

В посольстве также указали, что Россия активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности, и напомнили об инициативе президента Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. Однако Москва так и не получила ответа от Вашингтона как по этому вопросу, так и по другим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между сторонами, заключили в дипмиссии.

Ранее Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что группа хакеров, поддерживаемая иностранным правительством, взломала систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и сумела украсть их данные. Масштаб взлома оказался настолько серьезным, что в субботу, 12 декабря, в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности США.

Позже газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что атаку якобы совершила группа хакеров APT29 (Cozy Bear), которая якобы работает на российские власти. О том, к какой информации был получен доступ, не сообщается, равно как и не приводится никаких доказательств причастности хакеров из России к этой кибератаке.