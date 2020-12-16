Мир
 
Последние новости
Депутаты отказались от зарубежных поездок и сэкономили более миллиарда рублей
Малышева рассказала о лучшем способе сбить температуру при коронавирусе
Помпео потребовал от России объяснений по ситуации с Навальным
В Европе мессенджер и российскую соцсеть сочли сайтами с пиратским контентом
Сыгравший суперзлодея в «Мстителях» актер выложил свое голое фото
Фигура 54-летней актрисы на видео в бикини удивила поклонников
В еще одном российском регионе захотели закрыть кафе и рестораны на Новый год
Щедрый посетитель ресторана обогатил молодую официантку на 367 тысяч рублей
Лукашенко пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца»
Новости партнеров
Прослушать новость

Якобы российские кибератаки вынудили советника Трампа прервать поездку по Европе

Перейти в «Мою Ленту»
Роберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен был вынужден прервать свою поездку по Европе из-за якобы российских кибератак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США

Согласно заявлению ведомства, О'Брайен возвращается в США для того, чтобы провести заседание СНБ, а также созвать межведомственную встречу на высоком уровне.

Источник американского издания отмечает, что на заседании будут рассматриваться инциденты, связанные с кибератаками на Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности, Министерство финансов, а также Министерство торговли США.

Ранее Reuters сообщало, что российские хакеры совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США. По данным собеседника агентства, россияне получили доступ к внутренним коммуникациям в американском ведомстве. Атака была частью кампании, в рамках которой также были взломаны системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Посольство Москвы в Вашингтоне назвало безосновательными попытки обвинить Россию в хакерских атаках и заявило, что подобные нападения в информационном пространстве противоречат принципам внешней политики страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump Security Adviser Cuts Trip Short for Talks on Russia Hack
Посольство России ответило на обвинения во взломе системы Минфина США
Российских хакеров обвинили во взломе еще одного ведомства США