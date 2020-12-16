Якобы российские кибератаки вынудили советника Трампа прервать поездку по Европе

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен был вынужден прервать свою поездку по Европе из-за якобы российских кибератак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США

Согласно заявлению ведомства, О'Брайен возвращается в США для того, чтобы провести заседание СНБ, а также созвать межведомственную встречу на высоком уровне.

Источник американского издания отмечает, что на заседании будут рассматриваться инциденты, связанные с кибератаками на Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности, Министерство финансов, а также Министерство торговли США.

Ранее Reuters сообщало, что российские хакеры совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США. По данным собеседника агентства, россияне получили доступ к внутренним коммуникациям в американском ведомстве. Атака была частью кампании, в рамках которой также были взломаны системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Посольство Москвы в Вашингтоне назвало безосновательными попытки обвинить Россию в хакерских атаках и заявило, что подобные нападения в информационном пространстве противоречат принципам внешней политики страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами.