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Российских хакеров обвинили во взломе еще одного ведомства США

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российские хакеры совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, россияне получили доступ к внутренним коммуникациям в американском ведомстве. Атака была частью кампании, в рамках которой также были взломаны системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Министерство внутренней безопасности США отвечает за охрану границ, кибербезопасность и в последнее время за распространение вакцины от COVID-19.

Ранее российских хакеров обвинили во взломе системы Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Утверждается, что атаку совершила группа хакеров APT29 (Cozy Bear), которая якобы работает на российские власти.

Посольство Москвы в Вашингтоне назвало безосновательными попытки обвинить Россию в хакерских атаках и заявило, что подобные нападения в информационном пространстве противоречат принципам внешней политики страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами.

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