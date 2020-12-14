Российских хакеров обвинили во взломе еще одного ведомства США

Российские хакеры совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, россияне получили доступ к внутренним коммуникациям в американском ведомстве. Атака была частью кампании, в рамках которой также были взломаны системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Министерство внутренней безопасности США отвечает за охрану границ, кибербезопасность и в последнее время за распространение вакцины от COVID-19.

Ранее российских хакеров обвинили во взломе системы Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Утверждается, что атаку совершила группа хакеров APT29 (Cozy Bear), которая якобы работает на российские власти.

Посольство Москвы в Вашингтоне назвало безосновательными попытки обвинить Россию в хакерских атаках и заявило, что подобные нападения в информационном пространстве противоречат принципам внешней политики страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами.