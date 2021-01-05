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США обвинили российских хакеров в масштабной кибератаке

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Масштабная кибератака на федеральные учреждения США с большой долей вероятности происходила из России. Об этом говорится в совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, ФБР и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США, передает ТАСС.

Отмечается, что на данном этапе расследования «определено, что атака вероятно российского происхождения и несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети».

В Вашингтоне считают, что целью этой атаки была попытка получить некие разведданные.

Ранее сообщалось, что масштаб кибератак на правительственные учреждения США оказался гораздо большим, чем предполагалось. Взломы могли затронуть 250 внутренних сетей, в которых преступники «обитали» в течение девяти месяцев. При атаке были использованы серверы в США.

В ходе расследования также выяснилось, что датчики «раннего оповещения» о взломах, которые киберкомандование и Агентство национальной безопасности разместили в сетях, не сработали. Акцент на защите США от кибервмешательства в выборы, возможно, отвлек внимание на себя от проблем безопасности правительственных сетей, пишет The New York Times. Уточняется, что пострадали Министерство финансов, Госдеп, Министерство энергетики, частично Пентагон.

Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

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