В МИД назвали цель обвинений России в кибератаках на США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реальную цель обвинений Москвы в кибератаках на федеральные учреждения США, ее слова приводит РИА Новости.

«Нельзя исключать однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес — это попытка помешать избранному президенту [Джо] Байдену наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам международной информационной безопасности», —сказала Захарова. Она подчеркнула, что американская сторона не привела никаких доказательств причастности России к кибератакам.

Об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря. Утверждалось, что они якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве.

Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

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