Байден задумал ответить России на масштабные кибератаки

Избранный президент США Джо Байден задумал ответить на «российские» кибератаки, которым подверглись американские федеральные ведомства. Об этом Reuters сообщили знакомые с ситуацией источники.

По данным одного из собеседников агентства, после инаугурации в январе 2021 года политик вместе с советниками намерен рассмотреть несколько вариантов реакции на взлом компьютерных систем американских властей. Отмечается, что Вашингтон готов предпринять действия, которые обернутся для Москвы серьезными экономическими, финансовыми и технологическими потерями. При этом демократ рассчитывает избежать эскалации конфликта между странами.

Другой источник уточнил, что в настоящее время планы Байдена носят теоретический характер, так как команда политика пока не владеет ситуацией из-за отсутствия доступа к разведданным. По его словам, в качестве предполагаемых ответных действий рассматриваются усиление противодействия киберугрозам в США, ответные кибератаки, а также финансовые санкции.

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Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в причастности России к масштабной кибератаке на компьютерные системы американских властей. При этом американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия принимала участие в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств США и «правительств по всему миру».

Об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря. Утверждалось, что они якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.