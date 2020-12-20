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Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением России в кибератаке

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Фото: Leah Millis / Reuters

Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением России в кибератаке на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Сотрудники Белого дома были готовы опубликовать в пятницу, 18 декабря, заявление с официальным обвинением в адрес России о якобы ее причастности к масштабным кибератакам, однако в последней момент получили указание не выпускать его.

По данным собеседников, в заявлении утверждалось, что Россия сыграла «основную роль» в кибератаке. В Белом доме не объяснили, с чем связан отказ опубликовать его.

Ранее стали известно, что от кибератак, приписываемых Госдепом США России, пострадали по меньшей мере 200 организаций по всему миру.

Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в причастности России к масштабной кибератаке на компьютерные системы американских властей. По его словам, за ней мог стоять Китай. При этом американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия принимала участие в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств США и «правительств по всему миру».

14 декабря агентство Reuters сообщило, что российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

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