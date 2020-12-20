Раскрыты масштабы приписываемых России кибератак

От кибератак на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру», приписываемых Госдепом США России, пострадали по меньшей мере 200 организаций. Масштабы раскрыло агентство Bloomberg, ссылаясь на компанию в сфере кибербезопасности SolarWinds и три источника, знакомых с ходом расследования.

Всего вредоносное обновление ПО получили 18 тысяч клиентов SolarWinds. При этом более тысячи из них подверглись взлому, который может позволить хакерам продолжить взлом сетей. Однако компаний, в сети которых хакеры уже проникли при помощи уязвимости, вероятно, меньше.

Представитель SolarWinds заявил, что компания продолжает сотрудничать с клиентами и экспертами, чтобы «лучше понять эту проблему» и закончить расследование.

Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в причастности России к масштабной кибератаке на компьютерные системы американских властей. По его словам, за ней мог стоять Китай. При этом американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия принимала участие в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств США и «правительств по всему миру».

14 декабря агентство Reuters сообщило, что российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.