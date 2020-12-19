Трамп усомнился в причастности России к масштабной кибератаке на власти США

Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в причастности России к масштабной кибератаке на компьютерные системы американских властей. По его словам, за ней мог стоять Китай. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Twitter-аккаунте в субботу, 19 декабря.

По словам американского лидера, совершенно необязательно, что за кибератаками стояли российские хакеры, как об этом сообщал ряд американских СМИ. «Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается... СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)» — написал Трамп.

Он также отметил, что масштаб произошедшей хакерской атаки был значительно преувеличен в СМИ. Глава Белого дома подчеркнул, что был проинформирован о происходящем и держал ситуацию под полным контролем.

Ранее 19 декабря американский госсекретарь Майк Помпео в интервью радиошоу Марка Левина заявил, что Россия принимала участие в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств США и «правительств по всему миру». При этом 18 декабря глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу усомнился в том, что Россия причастна к кибератаке на американские правительство. По его мнению, за этим могли стоять и другие страны.

14 декабря агентство Reuters сообщило, что российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.