В США засомневались насчет причастности России к кибератаке

В США начали сомневаться в том, что Россия причастна к кибератаке на правительство страны. Об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает ТАСС.

Кадлоу заявил, что полностью не знает, кто несет ответственность за атаку на правительственные компьютерные сети. Экономический советник Белого дома подчеркнул, что к ней могли быть причастны как Россия, так и другие страны. При этом он добавил, что никакого серьезного воздействия на экономику США данный инцидент не оказал.

Как сообщило 14 декабря агентство Reuters, российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.