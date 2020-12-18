Трампа сочли виновным в кибератаках России на США

Американский президент Дональд Трамп якобы использовал выделенные на кибербезопасность США деньги на стену с Мексикой. Об этом пишет The Independent со ссылкой на бывшего заместителя директора ФБР Франка Фильюцци (Frank Figliuzzi).

Тот утверждает, что бюджетные деньги, выделенные на обеспечение безопасности Штатов, Трамп тратил на свой проект.

«В нашей стране есть президент, который берет деньги, миллиарды из бюджета, и тратит их на стену, на смену сотрудников в высших кругах Пентагона. Мы не слышали ни слова о том, что у [Трампа] есть план по отражению продолжающихся кибератак», — возмутился Фильюцци.

Бывший представитель ФБР также счел республиканца виновным в многочисленных атаках, которые якобы совершают хакеры из России.

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Как сообщило 14 декабря агентство Reuters, российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского Министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

Трамп обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.

В конце октября министерство внутренней безопасности заявило о возведении 400 миль (около 640 километров) стены. К концу 2020-го в ведомстве обещали достроить 450 миль (около 720 километров).

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