В США рассказали о возможности сэкономить на строительстве стены с Мексикой

У американского правительства есть возможность сэкономить на строительстве стены с Мексикой. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на оценки Инженерного корпуса армии США.

Если избранный президент Джо Байден остановит проект, США сэкономят около 2,6 миллиарда долларов. По оценкам армейского корпуса Соединенных Штатов, к концу января 2021-го на счетах проекта останется около 3,3 миллиарда долларов неиспользованных средств. Сейчас ведомство ведет переговоры по поводу того, как можно расторгнуть контракты.

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Газета уточняет, что в случае расторжения или изменения договора строительные фирмы смогут выставить властям счет за вывод бригад, вывоз материалов и оборудования и так далее. Такие расходы могут достичь 700 миллионов долларов. Армейский корпус также рассказал Байдену о возможности заморозить строительство новых секций, но завершить работу над уже построенными частями.

Уже во время предвыборной кампании летом 2020 года Байден дал понять, что не будет строить новые секции пограничной стены, если станет президентом. «Строительство стены мало что даст для отпугивания преступников и картелей, стремящихся использовать наши границы. Вместо того чтобы воровать ресурсы (...), нужно направить их на разумные меры по охране границ», — говорилось в одном из заявлений демократа.

Действующий президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.

В конце октября министерство внутренней безопасности заявило о возведении 400 миль (около 640 километров) стены. К концу 2020-го в ведомстве обещали достроить 450 миль (около 720 километров).

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