Трамп назвал стену на границе с Мексикой защитой от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что частично построенная стена на границе с Мексикой помогает предотвращать новые случаи заражения коронавирусом в стране. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

Американский лидер напомнил, что протяженность данного барьера составляет 275 миль (более 440 километров). При этом в ближайшие месяцы стена может стать примерно в два раза длиннее.

По мнению хозяина Белого дома, наличие части стены на границе с соседним государством позволило снизить число нелегальных иммигрантов, прибывающих в США из Мексики, в том числе заразившихся коронавирусом. «Как вы знаете, в Мексике очень серьезная ситуация с пандемией. Из-за стены на нас не оказывается сильное негативное влияние со стороны Мексики. Это замечательно», — заключил президент.

По данным на 5 августа, в мире насчитывается более 18,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 695 тысяч скончались, еще 10,9 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, где заболело COVID-19 свыше 4,7 миллиона жителей. Мексика находится на шестом месте по числу зараженных с показателем 443 тысячи.

Трамп обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.