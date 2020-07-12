Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, на сегодняшний день на американо-мексиканской границе построено уже около 386 километров стены. Также он анонсировал, что к концу года будет построено 724 километра.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Глава Пентагона Марк Эспер перенаправит таким образом около 545 миллионов долларов. Без финансирования останутся в том числе зарубежные проекты военной инфраструктуры, которые планировалось реализовать в Норвегии, Германии, Испании и других странах Европы.

Возведение заграждения на границе с Мексикой было одним из главных обещаний Трампа во время его предвыборной кампании. Реализация данного проекта не раз вызывала ожесточенные споры между президентом и оппозиционной ему демократической партией.

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