Демократы призвали остановить строительство «стены Трампа» из-за коронавируса

Представители Демократической партии в Конгрессе США обратились к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить возведение стены на границе с Мексикой на время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Politico.

66 членов Палаты представителей и 25 сенаторов от партии заявили, что строительство «стены Трампа» представляет ненужную угрозу для местных сообществ и должно быть прекращено немедленно. В совместном письме, адресованном министру внутренней безопасности, министру обороны и генеральному прокурору США, они выступили против действий Трампа и объяснили, что продолжение работ противоречит попыткам ответить на угрозу коронавируса и предотвратить его распространение.

«Средства, которые должны были выделить на здравоохранение, поддержку малого бизнеса и борьбу с распространением коронавируса, используются для того, чтобы построить нерациональную и неэффективную стену на границе, которая не решит иммиграционную проблему и не защитит нашу родину», — написали конгрессмены.

Возведение заграждения на границе с Мексикой было одним из главных обещаний Трампа во время его предвыборной кампании. Реализация данного проекта не раз вызывала ожесточенные споры между президентом и демократами. Новым витком противостояния стало выделение дополнительных 3,8 миллиарда долларов на постройку объекта в этом году. Администрация Трампа использовала для этого деньги, предназначенные для военных самолетов, кораблей и транспортных средств, а также закупок снаряжения Национальной гвардии, что вызвало возмущение и со стороны республиканцев.

С 2018 года тысячи солдат были отправлены на границу с Мексикой в попытке обеспечить ее безопасность. Представители Пентагона заявили, что и в период эпидемии 540 военных были посланы к южной границе для помощи сотрудникам министерства национальной безопасности.

На данный момент в США зарегистрировано более 637 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране около 30 тысяч человек скончались в результате пандемии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!