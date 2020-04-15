Рейтинг Трампа значительно вырос на фоне пандемии коронавируса

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за прошедшую неделю вырос на пять процентов. 45 процентов избирателей положительно оценили его работу на посту главы государства, а 48 процентов респондентов поддержали меры, введенные им для борьбы с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного новостным агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos в период с 13 по 14 апреля.

Согласно приведенным данным, несмотря на рост популярности Трампа, лидерство в президентской гонке сохраняет кандидат от Демократической партии Джо Байден. 45 процентов зарегистрированных избирателей на президентских выборах 3 ноября проголосовали бы за бывшего вице-президента, в то время как за действующего президента свой голос отдали бы всего 40 процентов американцев.

Отмечается, что опрошенные граждане при выборе кандидата уделяли больше внимания его взглядам на ситуацию с коронавирусом, чем его позиции по вопросам экономики, здравоохранения или миграции. Так, 32 процента жителей США отметили, что план политика по восстановлению страны после эпидемии коронавируса будет иметь решающее значение для них, когда они пойдут голосовать.

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Опрос проводился в условиях общенационального карантина, введенного в стране.

Ранее Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина. Против данного заявления выступили как губернаторы штатов, так и эксперты в области права, которые считают, что это противоречит Конституции США.

В США зарегистрировано более 609 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 26 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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