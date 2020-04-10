Рейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии

Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.
Согласно этим данным, работу Трампа одобряют 49 процентов респондентов. Противоположного мнения придерживаются 49 процентов участников исследования, а 2 процента не дали ответа.
Ранее за все время проведения опроса Fox News положительную оценку работы Трампа давали не более 48 процентов респондентов. Как считают эксперты, такие показатели связаны с тем, что граждане считают целесообразными меры, которые принимают власти в связи с пандемией.
Отмечается, что 94 процента опрошенных выразили обеспокоенность из-за коронавируса. Остальные 6 процентов озвучили противоположное мнение.
6 апреля Трамп узрел «свет в конце тоннеля» после окончания эпидемии коронавируса. Он отметил, что снижение числа смертей от коронавируса в Нью-Йорке — хороший знак.
По последним данным, в США зафиксировано более 466 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 16,7 тысячи человек умерли, еще 26 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,6 миллиона случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения