Рейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии

Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.

Согласно этим данным, работу Трампа одобряют 49 процентов респондентов. Противоположного мнения придерживаются 49 процентов участников исследования, а 2 процента не дали ответа.

Ранее за все время проведения опроса Fox News положительную оценку работы Трампа давали не более 48 процентов респондентов. Как считают эксперты, такие показатели связаны с тем, что граждане считают целесообразными меры, которые принимают власти в связи с пандемией.

Отмечается, что 94 процента опрошенных выразили обеспокоенность из-за коронавируса. Остальные 6 процентов озвучили противоположное мнение.

6 апреля Трамп узрел «свет в конце тоннеля» после окончания эпидемии коронавируса. Он отметил, что снижение числа смертей от коронавируса в Нью-Йорке — хороший знак.

По последним данным, в США зафиксировано более 466 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 16,7 тысячи человек умерли, еще 26 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,6 миллиона случаев заражения.

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