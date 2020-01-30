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Наркоторговцы вырыли рекордно длинный тоннель под «стеной Трампа»

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Пограничная служба США обнаружила рекордно длинный тоннель, ведущий из мексиканской Тихуаны в город Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом 29 января сообщило USA Today.

Отмечается, что длина тоннеля — более 1,3 тысячи метров, высота — примерно 1,7 метра, а ширина — чуть более 60 сантиметров. Он проходит под «стеной Дональда Трампа» — построенным нынешней администрацией США барьером на границе с Мексикой.

Ход оборудован высоковольтными кабелями, рельсами, дренажной системой, а к входу в него ведет лифт. В связи с обнаружением тоннеля пока никого не арестовали. По словам представителя силовиков, тоннель вырыли наркоторговцы из международного картеля. «Сложность и длина этого подземного прохода показывают, сколько времени и сил готовы потратить транснациональные преступные организации ради контрабанды через границу», — сказал он.

По данным USA Today, за 2019 финансовый год в окрестностях Сан-Диего заметно сократились объемы конфискованной марихуаны, кокаина, метамфетамина и фентанила, выросло лишь количество конфискованного героина. Пограничная служба считает, что причиной недостаточно эффективной борьбы с контрабандой наркотиков стал начавшийся в 2018 году миграционный кризис.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей. Президент США Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов.

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