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Байдену передали файлы о «кибератаках» России

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Фото: Reuters

Команде избранного президента США Джо Байдена передали файлы о «кибератаках» на американские правительственные учреждения. Россию считают причастной, пишет CNN.

Источник телеканала в подразделении Министерства внутренней безопасности США, специализирующемся на противодействии хакерам, рассказал, что для команды Байдена уже провели брифинг относительно прошлых кибератак. Ту же информацию получили члены обеих палат Конгресса.

CNN утверждает, что на официальных лиц страны оказывают все большее давление, чтобы они приняли меры против Москвы. При этом сами чиновники просто пытаются устранить уязвимости в системе безопасности и найти виновников.

Как сообщило 14 декабря агентство Reuters, российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского Министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

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