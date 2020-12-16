В США назвали приписываемые России кибератаки объявлением войны

Американский сенатор Ричард «Дик» Дурбин (демократ от штата Иллинойс) назвал кибератаки на правительственные учреждения США, приписываемые российским хакерам, «фактическим объявлением войны». Он заявил об этом в интервью CNN, отрывок которого разместил на своей странице в Twitter.

По его словам, этот взлом показывает, что США нужна «честная перезагрузка» в отношениях с Москвой.

«Мы не можем дружить с Владимиром Путиным и в то же время позволять ему совершать такого рода кибератаки на Америку...Это фактически объявление Россией войны Соединенным Штатам, и мы должны отнестись к этому серьезно», — цитирует Дурбина The Hill. Он также добавил, что Россия «неустанно пытается вторгнуться в киберпространство Америки».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства. Перед этим российское посольство уже называло безосновательными попытки обвинить Москву в хакерских атаках.

Как сообщило 14 декабря агентство Reuters, российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского Министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации.