ФБР раскрыло подробности продолжающейся в США «серьезной кибератаки»

США столкнулись с «серьезной, продолжающейся кибератакой», затронувшей правительство. Подробности раскрыло Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США, с текстом заявления ознакомилось ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что за последние несколько дней этим ведомствам стало известно о масштабной и продолжающейся кибератаке.

«Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула [компьютерные] сети внутри федерального правительства», — отмечается в документе.

Расследованием ситуации занимается ФБР, сейчас бюро работает с «известными и предполагаемыми жертвами». Уточняется, что полученная информация предоставит сетевым структурам подтверждения, а партнерам в правительстве — разведданные, которые «позволят предпринять дальнейшие действия». При этом предполагаемый источник кибератаки не называется.

Ранее американский сенатор Ричард «Дик» Дурбин (демократ от штата Иллинойс) назвал кибератаки на правительственные учреждения США, приписываемые российским хакерам, «фактическим объявлением войны».

Как сообщило 14 декабря агентство Reuters, российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского Министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и называет попытки обвинить ее безосновательными.