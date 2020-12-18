Стало известно о множестве кибератак на правительство США

Хакеры, которые причастны к взлому правительственных систем США, применяли множество методов для совершения кибератак. Об этом стало известно газете The New York Times.

Как пишет издание, компания FireEye сообщила, что с весны 2020 года хакеры проникли в программное обеспечение, используемое правительством США, а также сотнями компаний, в числе которых отвечающие за контроль критически важной инфраструктуры.

По информации официальных лиц FireEye, число целей атак может достигать «десятков». Однако после сообщений о других точках проникновения в системы эксперты по безопасности считают, что произойдет рост числа жертв кибератак.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США сообщили о «серьезной, продолжающейся кибератаке». Расследованием ситуации занимается ФБР, сейчас бюро работает с «известными и предполагаемыми жертвами».

13 декабря агентство Reuters сообщило, что российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского Министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.