США предрекли годы борьбы с последствиями атаки «русских хакеров» на ресурсы американских госведомств. Об этом заявила бывшая заместитель главы нацразведки США Сьюзан Гордон в интервью CNBC.

«Это [кибератака] очень плохо для национальной безопасности, это плохо для самой дисциплины кибербезопасности, для профессионалов и для ремесла. И это плохо для руководства. Потому что это означает, что мы были недостаточно сосредоточены на этой проблеме на самом высоком уровне», — заявила Гордон. Бывшая замглавы разведки подчеркнула, что взлом правительственных систем США — «неджентльменский» поступок.

По словам Гордон, США могут ответить на кибератаку вызовом российского посла в Госдепартамент или даже высылкой дипломатов. «Есть ряд вещей, которые необходимо сделать, но это второстепенно по отношению к той работе, которую организации и компании должны проделать, чтобы понять, что происходит в их системах, а затем оценить потери, попытаться сгладить их. Но это займет много лет», — отметила она.

13 декабря агентство Reuters сообщило, что российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского Министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

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