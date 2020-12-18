Мир
 
Последние новости
Собянин объявил о расширении программы вакцинации в Москве
В новом фильме Гамлета превратят в женщину
Набиуллина намекнула на заморозку цен
Украина заявила о подготовке России к размещению ядерного оружия в Крыму
Мужчины поверили в шуточное видео про маникюр и «заскулили от ужаса»
Мурманский губернатор поговорил с пожаловавшейся Путину санитаркой
Роспотребнадзор заявил о выработке клеточного иммунитета после «ЭпиВакКороны»
Секс без явного согласия приравняли к изнасилованию в Дании
Полуразрушенный дом с одной спальней выставили на продажу за миллионы рублей
Россия впервые в 2020 году запустила ракету с Восточного
Новости партнеров
Прослушать новость

США предрекли годы борьбы с последствиями атаки «русских хакеров»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

США предрекли годы борьбы с последствиями атаки «русских хакеров» на ресурсы американских госведомств. Об этом заявила бывшая заместитель главы нацразведки США Сьюзан Гордон в интервью CNBC.

«Это [кибератака] очень плохо для национальной безопасности, это плохо для самой дисциплины кибербезопасности, для профессионалов и для ремесла. И это плохо для руководства. Потому что это означает, что мы были недостаточно сосредоточены на этой проблеме на самом высоком уровне», — заявила Гордон. Бывшая замглавы разведки подчеркнула, что взлом правительственных систем США — «неджентльменский» поступок.

По словам Гордон, США могут ответить на кибератаку вызовом российского посла в Госдепартамент или даже высылкой дипломатов. «Есть ряд вещей, которые необходимо сделать, но это второстепенно по отношению к той работе, которую организации и компании должны проделать, чтобы понять, что происходит в их системах, а затем оценить потери, попытаться сгладить их. Но это займет много лет», — отметила она.

13 декабря агентство Reuters сообщило, что российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского Министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russian hack against the U.S. government ‘will take years to overcome,’ former national intelligence official says
Стало известно о множестве кибератак на правительство США
Хакеры заразили продукты Microsoft