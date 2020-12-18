Хакеры заразили продукты Microsoft

В результате массовой хакерской атаки были заражены продукты компании Microsoft. От кибератаки пострадало множество министерств и ведомств США, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, сначала хакеры использовали программное обеспечение SolarWinds. Для взлома других объектов в ход пошло уже зараженное ПО пострадавшей компании.

Власти США полагают, что целями хакерской атаки были государственные департаменты и министерства, в том числе Пентагон, Минфин, министерство внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того пострадать могли минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что хакеры применяли множество методов для совершения кибератак. По информации официальных лиц FireEye, число целей атак может достигать «десятков».