В Великобритании собрались победить Россию и Китай «в их же игре»

В Великобритании собрались одержать верх над Россией и Китаем, победив их «в их же собственной игре». Об этом заявил глава британского генштаба генерал Ник Картер в интервью The Times.

«Чтобы победить, нужно победить их в их собственной игре, а значит, победить их ниже порога войны», — пояснил Картер.

В частности, он призвал усилить работу в области обеспечения кибербезопасности. В то же время, считает генерал, Великобритании следует «смягчить свои позиции в воздушном и морском пространстве» и придерживаться «менее агрессивного тона» в информационном пространстве.

В октябре Картер заявил, что Москва и Пекин уже ведут «политическую войну» против Запада с целью «сломить его волю», используя для этого кампании по дезинформации, кибератаки и массовую слежку. Тогда генерал также отмечал, что Лондону необходимо вести борьбу «ниже порога войны», чтобы не дать противникам возможность достичь их цели, как это произошло при присоединении Крыма.

Позже, в ноябре, Картер говорил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к третьей мировой войне.