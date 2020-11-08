В британской армии предупредили об угрозе Третьей мировой войны

Глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне. Его слова в воскресенье, 8 ноября, передает Reuters.

«Мы живем в то время, когда мир представляется очень беспокойным и нестабильным, — не говоря уже о ставшей привычной глобальной конкуренции между странами. Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален», — заявил Картер.

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В ответ на вопрос о том, в самом ли деле угроза Третьей мировой войны реалистична, генерал затем заявил: «Я лишь говорю, что риск есть, и нам нужно его учитывать». Он также призвал помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.

Ранее в октябре Картер, возглавляющий Штаб обороны Великобритании, заявил о том, что Китай и Россия уже ведут «политическую войну» против Запада с целью «сломить его волю», для чего используют кампании по дезинформации, кибератаки и массовую слежку.

2 октября в Германии назвали лучший танк для третьей мировой войны, если бы она началась несколько десятилетий назад. Им оказался советский (российский) Т-72.