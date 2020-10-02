В Германии назвали лучший танк для третьей мировой войны

Советский (российский) танк Т-72 лучше всего подошел бы для третьей мировой войны, если бы она началась несколько десятилетий назад. Подобную точку зрения в эфире YouTube-канала Military History Not Visualized высказали Йенс Венер и Бернард Каст из Военно-исторического музея Дрездена (Германия).

«В 1970-е годы он был довольно перспективным по сравнению с танками, которые в то время были у НАТО, — например, немецкий Leopard I с очень легкой броневой защитой или американские танки M60», — приводит РИА Новости комментарий Венера.

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По мнению эксперта, броня Т-72 могла обеспечить надежную защиту от поражающего воздействия ядерного взрыва и последствий применения химического и бактериологического оружия. Вернер уверен, что советский танк сочетал высокую огневую мощь с надлежащими маневренностью и быстроходностью.

В октябре 2019 года врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин заявил, что российский танк Т-72 в том же году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры.

В феврале военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ, и если вторую боевую машину считать «танком для бедных», то первая окажется «танком для нищих».