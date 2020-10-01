Британия рассказала о плане «политической войны» против России

Китай и Россия надеются победить Великобританию и другие западные державы, «не вступая в войну». Меры противодействию этому представил глава Штаба обороны Соединенного Королевства генерал Ник Картер, передает Express,

Генерал заявил, что Москва и Пекин уже ведут «политическую войну» против Запада с целью «сломить его волю», для чего не требуется полномасштабной войны. В частности, инструментами в подобном конфликте считаются кампании по дезинформации, кибератаки и массовая слежка. Кроме России и Китая в Британии выделили аналогичное поведение со стороны Северной Кореи и Ирана.

Картер призвал коренным образом изменить мышление, чтобы противостоять этому. Он отметил, что Лондону необходимо вести борьбу «ниже порога войны», чтобы не дать противникам возможность достичь их цели, как это произошло при присоединении Крыма. Кроме того, Картер рассказал об интеграции всех видов войск Британии и кооперации с союзниками.

Картер не первый раз рассказывает о возможной войне между Москвой и Лондоном. Так, в прошлом году посольство России в Великобритании направило ноту протеста министерству иностранных дел страны из-за его слов о том, что политика Москвы может привести к вооруженному конфликту. По мнению дипломатов, Картер специально пытался создать у зрителей и читателей впечатление, что действия России в Сирии приведут к вооруженному конфликту с Британией.

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